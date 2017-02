Augalininkystė » Trąšos

Vištų mėšlo granuliuotos trąšos

SAMAGROW 4-3-3





Vištų mėšlo granuliuotos trąšos, tai susmulkintas ir termiškai apdorotas vištų mėšlas, supresuotas į granules. Granuliuotas vištų mėšlas- kompleksinė organinė trąša, prisotinta makro ir mikro elementų. Trąša universali, ji gali būti panaudota bet kokiam augalui, medžiui, krūmui ir bet kokioje dirvoje. Vištų mėšlo granuliuota organinė trąša yra vertinga tuo, kad maistingi elementai granulėje yra palankiausiai išsidėstę visai dirvos mikroflorai. Greitai tirpsta vandenyje, lengvai įsisavinama. Granulės yra koncentruota trąša. Mėšlo perdirbimo metu, termiškai apdorojant ir presuojant mėšlą, drėgmės kiekis trąšoje sumažinamas iki 10 kartų. Vienas kilogramas granuliuotos trąšos, prilygsta 10-čiai kilogramų šviežio mėšlo. SAMAGROW 4-3-3 atitinka Europos Sąjungos reglamentą (EC) Nr. 1069/2009 ir Europos Sąjungos reglamentą (EC) Nr. 142/2011, kurie reglamentuoja gyvūninės kilmės šalutinių produktų panaudoja žemdirbystėje.

SAVYBĖS:

1/ Pagerina dirvožemio struktūra.

2/ 100% organinės ir ekologiškos trąšos.

3/ Beveik neturinčios kvapo dėka naujos kompostavimo technologijos.

4/ Neturinčios ir neskatinančios mikrobų, pelėsių, bakterijų veisimąsį.

5/ Sudėtyje nėra piktžolių sėklų.

6/ Išsaugo ir atiduoda augalams savo drėgmę sausros metu.

7/ Maistingas medžiagas augalas įsisavina vienodais kiekiais, įsijungia „lėto atpalaidavimo“ principas, todėl pasiekiamas didelis efektyvumas ir stabilumas.

8/ Minimaliai išplaunami mineraliniai elementai ir azotas.

9/ Dėl mažo amoniako kiekio sudėtyje, nedegina lapų.

10/Sudėtyje yra daug maistinių medžiagų, likusi dalis 70% organinės medžiagos.

11/Nereikšmingas dulkių susidarymo kiekis.

12/Nesudaryta terpė sąmanų augimui.

13/Tinka bet kokiam dirvožemiui ir bet kokiai kultūrai.

PALYGINIMUI. MAISTO MEDŽIAGŲ KIEKIS MĖŠLE IR SRUTOSE (KG VIEOJE TONOJE ORGANINIŲ TRĄŠŲ):

Mėšlo rūšis Azotas (N) kg Fosforas (P2O5) kg Kalis (K2O) kg

Galvijų kraikinis mėšlas 5.30 2.50 5.90

Galvijų srutos 2.60 1.20 3.80

Kiaulių kraikinis mėšlas 7.60 4.90 4.80

Kiaulių srutos 3.10 0.6 3.60

Arklių kraikinis mėšlas 4.50 2.20 5.90

Mišrus kraikinis mėšlas 5.0 2.10 4.70

Vištų mėšlas 15.3 8.6 5.9



REKOMENDACIJOS TRĘŠIMUI:

Augalai Tręšimo norma kg / 1 m2 Pastabos

Grūdinės kultūros 8-10 kg 100 m2

Agurkai, pomidorai, kita 0,2-0,3 kg/m2 (0,1-0,2 vegetac.)

Morkos, svogūnai,česnakas 0,3-0,4 kg/m2(0,1-0,2 vegetac.)

Salotos, ridikai 0,2-0,3 kg/m2

Kopustai 0,3-0,4 kg/m2(0,1-0,2 vegetac.)

Bulvės ir burokai 0,3-0,4 kg/m2(0,1-0,3 vegetac.)

Braškės 0,2-0,3 kg/m2(0,1-0,15 vegetac.)

Gėlės 0,3-0,5 kg/m2(0,2-0,3 vegetac.)

Avietės ir serbentai 0,5-0,7 kg po krūmu

Vynuogės 0,5-0,5 kg po krūmu

Spygliuočių, dekor.medžiai, krūm.(pušis, eglė, ąžuolas) Sodinant 5-7 kg į duobę, pavasarį po suag. medž. 1-2 kg Kiekvienais m.

Vaismedžiai ir vaiskrūmiai sodinant 0,5 kg sodinant į duobę, 0,5 kg ant viršaus sumaišyti su žeme

Vaismedž. Ir vaiskrūm. 1-3 kg po medžiu



Medelynai

Augalininkystė Daržininkystė Vaiskrūmiai

________________________________________

1/ Didmaišiai (big bag) nuo 500 kg iki 1000 kg.(telpa į sunkvežimį~23 tonos).

2/ Maišai po 25 kg., palaidos(telpa į sunkvežimį ~ 23 tonos).

3/ Palaidos(telpa į sunkvežimį ~24 tonos).

KAINA:

Vištų mėšlo granuliuotos trąšos SAMAGROW 4-3-3

Tinka ekologiniams ūkiams ir ekologinei gamybai.

Palaidos – 95 EUR/t + PVM (be transportavimo, ).

Didmaišiuose – 103 EUR/t + PVM (be transportavimo).

Maišuose po 25 kg – 137 EUR/t + PVM ( be transportavimo).

Transportavimo sąnaudos orientaciniai : nuo 45-60 EUR/t+PVM.

Susidomėjus, įvardijus kiekius ir buvimo vietą, paskaičiuosime tiksliai su pristatymu.

Kontaktai

Vardas: Genadijus

El. paštas:

Telefonas: +37064577663

Skype: genadijus531

Miestas: Kaunas