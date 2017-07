Žemės ūkio skelbimai » Traktoriai

Traktorius MTZ-82 BELARUS, 81 A.G., 4x4, didelė kabina, 2001 m., padangos priekyje: 360/70R20, gale: 16.9R38 (naujos). Kaina 9 400 EUR.

Gerame stovyje, vienas šeimininkas.



Variklis D-240, 60 kW / 81 A. G. , 298 Nm, mechaninis plunžerinis aukšto slėgio kuro siurblys.

Ratų formulė 4x4, blokiruotė, žeminta pavara.

Pavarų perjungimo svirtis šone (dešinėje). Pavarų skaičius: 9/18.

Darbinis velenas 540/1000 aps./min, sinchronizacija 3.4 aps./m kelio.

Gabaritinis aukštis pagal kabinos stogą: 2,80 m.



Turi registracijos dokumentą, numerius, draudimą. Pirmoji registracija Lietuvoje – 2017 m. gegužė.

Į kainą įskaičiuota traktoriaus registracija Lietuvoje, valstybiniai numeriai, draudimas.



Už papildomą mokestį -pristatome visoje Lietuvoje.

Vilniaus m., mob. +370 - 6 1 0 - 7 7 4 5 3, Audrius

e-MAIL: a933339@gmail.com

Galite skambinti bet kuriuo laiku.



https://www.youtube.com/watch?v=0cg8XfB9fL0

https://www.youtube.com/watch?v=Vh64NQvZCQM



RU



Трактор МТЗ-82 „Беларус“ (портальный передний мост) год.выпуска 2001 г. – цена

9 400 Евро, шины передние 360/70R20, задние 16.9R38 (новые).

Хорошее состояние, один хозяин, 2400 моточасов.

Двигатель Д-240, 81 л.с. (60 kW), 298 Нм, плунжерный механичный топливный насос.

Рычаг переключения передач – с права.

Кабина высокая (высота трактора до верхней части кабины – 2,80 м) оригинальная, беларусского производства, топливные баки 2x65 L,.

Отлично заводится, переключаются все передачи.

Первая регистрация в Литве - 2017-05 г, находится в г. Каунас (Литва).

Можем доставить.

Не трактор, а прсто - красавчик!

г. Вильнюс, Литва, тел. +370 610 77453 Audrius, e-MAIL: a933339@gmail.com

Звоните в любое время.



LV:



Traktor MTZ-82.1 Belarus, 81 Z.S., 4x4



Traktor MTZ-82.1 Belarus, 81 Z.S., 4x4, 2001 gads, 2400 darba stundas, tehniskā pase, pirmā reģistrācija 2017 g.

Pircējs saņem traktoru ar tehnisko pasi un ierakstu-noņemts no uzskaites.



Riteņu formula: 4x4, dzinējs: MMZ D-240, 4 cilindru dīzelis,

jauda: Z.S. (kW): 81 (60), ātrumkārba: mehaniskā sinhronizētā, ar ātrumu diapazoniem 18 / 4 (18 diapazoni uzpriekšu, 4 - atpakaļ), ātrums uz prieksu/ atpakaļ, km/st: 1,9 – 34,3 / 4,09 – 9,22, riekšejajs tilts ar konussajiem reduktoriem, jūgvārpsta atkarīgā I:II, apgr/min: I -540 ; II -1000.



Gabarītu izmēri: garums 4120 mm, platums 1970 mm, augstums 2800 mm.

Priekšējās riepas: 360/70R20, jaunas aizmugurējās riepas: 16.9R38.

Hidrosūkņa jauda 45 litri/minūtē, spiediens 20 MPa, degvielas tvertnes: 2 x 65 L= 130 L.



Traktori komplektēti no augstākās kvalitātes materiāliem un mazgliem.

Traktors gatavs darbam: jaunas riepas, instalācija un akumulators 2x88 Ah, ģenerators (1,15 kW), starteris Mahle (12 V, 3 kW), kardānu pievads, priekšejajs tilts, eļļas, antifrīzs -40 ºC (Pemco).



Pircējs saņem traktoru ar tehnisko pasi un ierakstu-noņemts no uzskaites.



Cena: 9 400 EUR.



Vieta: Lietuva, Viļņa.

Tālrunis: +370 610 77453, e- pasts: a933339@gmail.com, vārds: Audrius.

Kontaktai

Vardas: Audrius

El. paštas:

Telefonas: 861077453

Miestas: Vilnius