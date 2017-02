Žemės ūkio skelbimai » Priekabos

Tentų išpardavimas-trašoms,technikai,stogui

! TENTAI ! ! TENTAI ! ! TENTAI !

- Parduodami labai geros būklės ir kokybės, panaudoti reklaminiai arba nauji "fūriniai" tentai.

- Tentai yra labai tvirti, ilgaamžiai, stori, nepermatomi, neplyštantys ir patvarūs, nepraleidžia vandens, atsparūs vėjui, šalčiui, karščiui ir UV.

- Tento kraštai yra dvigubi ir sutvirtinti.

- Tinkamai naudojant tentas laikys iki 10 metų.

- Aplink visą, kas 15-30cm, įkaltos metalines tvirtos skylės tento įtempimui.

- Naudojamas uždengimui nuo lietaus, sniego, vėjo, saulės.

- Naudojamas kaip užuolaida angaruose ir kitur.



Galima dengti:

Kombainus

Traktorius

Priekabas

Traktorių priekabas

Šiaudus

Grūdus ir kt. produkciją,

Malkas

Katerius

Jachtas

Pavėsines

Namo stogą vietoje stogo plėvelės.

Tinkamas kloti baseinams, namo, pirties, pavėsinės, garažo stogo dengimui ir kitur.



Būna įvairių matmenų, paskambinkite pasakysime ką šiuo metu turime sandėlyje:

10x20,

10x10,

15x6,

15x5,

15x4,

14,6x4,2,

4x8,

3x6 ir kt.



"Fūriniai" tentai gaminami pagal užsakymą ir Jūsų duotus išmatavimus per 1-2 d.d.



Miestas: Kaunas.

Pristatymas per kurjerį į namus ar įmonę visoje Lietuvoje per 1-2 d.d.

Galimas nemokamas pristatymas į Marijampolę ir Vilkaviškį.

Tel.: +370 650 55556

Kontaktai

Vardas: Mantas

El. paštas:

Telefonas: 865055556

Skype: yucco_

Miestas: Kaunas