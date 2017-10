Gyvulininkystė » Galvijų pašarai

Sveiki,



TURIME GALIMYBĘ PASIŪLYTI:



A.







1/ Saulėgrąžų granuliuoti lukštai (kūrenimui) , įpakavimas didmaišiuose, pristatome per 5-7 dienas.

Orientacinė kaina : ~ 95 EUR/t+ PVM.( Kaina duota su pristatymu į Jūsų buvimo vietą. Kol tiksli vieta nežinoma, kaina orientacinė, vežant autotransportu. Galimi kiti pristatymo būdai).

Minimalus pirkimo kiekis: 21-22 tonos. Priimam užsakymus.

2/ Saulėgrąžų išspaudos (pašaras), įpakavimas didmaišiuose, pristatome per 5-7 dienas.

Orientacinė kaina: ~ 190 EUR/t + PVM. (Kaina duota su pristatymu į Jūsų būvimo vietą. Kol vieta nežinoma, kaina orientacinė, vežant autotransportu. Galimi kiti pristatymo būdai).

Minimalus pirkimo kiekis: 21-22 tonos. Priimam užsakymus.

3/ Saulėgrąžų aliejus, nerafinuotas, palaidas, pristatome per 5-7 dienas. Įpakavimą tikslinti.

Orientacinė kaina: ~ 698 EUR/t + PVM. (Kaina duota orientacinė, su pristatymu į Jūsų buvimo vietą, vežant autotransportu, konteineriais. Galimi kiti pristatymo būdai).

Minimalus pirkimo kiekis: 21-22 tonos. Priimam užsakymus.

4/ Linų sėmenų aliejus, nerafinuotas, palaidas, pristatome per 5-7 dienas.

Orientacinė kaina: ~685 EUR/t + PVM. ( Kaina duota orientacinė, su pristatymu į Jūsų buvimo vietą, vežant autotransportu, konteineriais. Galimi kiti pristatymo būdai).

Minimalus pirkimo kiekis : 21-22 tonos. Priimam užsakymus.

5/ Linų sėmenų išspaudos (pašaras) , įpakavimas didmaišiuose, pristatome per 5-7 dienas.

Orientacinė kaina: ~268 EUR/t + PVM.( Kaina duota orientacinė, su pristatymu į Jūsų buvimo vietą. Kol vieta nežinoma , kaina orientacinė, vežant autotransportu. Galimi kiti pristatymo būdai).

Minimalus pirkimo kiekis : 21-22 tonos. Priimam užsakymus.

Visų minėtų produktų galimas pristatymo būdas - geležinkelio vagonais.

Kilmės šalis- Ukraina.



B.





Sojos išspaudos, įpakavimas didmaišiuose, pristatome per 5-7 dienas.

Orientacinė kaina: 320 EUR/t + PVM.

Minimalus pirkimo kiekis : 21-22 tonos. Priimam užsakymus.

Kokybės duomenys:

Sauso proteino kiekis: iki 44%.

Drėgnumas: 6%

Skaidulų kiekis: 4.5%

Ureazės aktyvumas: 0,05-0,2

Pašalinių dalelių: nėra

Riebalų kiekis: 6%

Galimas pristatymo būdas – geležinkelio vagonais.

Kilmės šalis- Ukraina.



C.





Taip pat galime pasiūlyti:

1/ Alaus gamybos likutinis produktas ( pašaras) - džiovinti tirščiai („barda“), granuliuoti, granulės dydis 8 mm, įpakavimas didmaišiuose, pristatome per 5-7 dienas.

Orientacinė kaina: ~195 EUR/t +PVM. ( Kaina duota orientacinė, su pristatymu į Jūsų buvimo vietą, vežant autotransportu. Galimi kiti pristatymo būdai).

Minimalus pirkimo kiekis: 21-22 tonos. Priimam užsakymus.

2/ Cukrinių runkelių granuliuotos išspaudos, granulės dydis 8 mm, įpakavimas didmaišiuose, pristatome per 5-7 dienas,

Orientacinė kaina: ~195 EUR/t + PVM. ( Kaina duota orientacinė, su pristatymu į Jūsų buvimo vietą, vežant autotransportu. Galimi kiti pristatymo būdai).

Minimalus pirkimo kiekis: 21-22 tonos. Priimam užsakymus.

Galimas pristatymo būdas- geležinkelio vagonais.

Kilmės šalis – Ukraina.



Pasiteirauti:







Pagarbiai/Best Regards/ С уважением

Genadijus Kudriavcevas



UAB " Tedis"

Ateities pl. 30B, LT52163, Kaunas, Lithunia

Mobilus: +370 645 77663, +370 616 52113 (Whats App, Viber)

info@agrotedis.lt, skype genadijus531

www.fertifeed.com

Kontaktai

Vardas: Genadijus

El. paštas:

Telefonas: +37064577663

Skype: genadijus531

Miestas: Kaunas