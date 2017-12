Gyvulininkystė » Galvijų pašarai

Sveiki ,

SOJŲ PUPELĖS be GMO.

SOJOS IŠSPAUDOS



Kokybės rodikliai:

1. Drėgnumas- iki 12% - 15%

2. Ląsteliena - 3% - 9%

3. Proteinas:

- sausame pavidale 35%

4. Riebalai - 15% - 25%

Įpakavimas:

1. Didmaišiai po 1000 kg, bendras svoris 22 tonos.

Sojos pupelių be GMO Kaina: ~425 EUR/t +PVM . Kaina duota su pristatymu į Jūsų buvimo vietą.

Sojos išspaudų kaina: 315 EUR/t + PVM. Kaina duota su pristatymu į Jūsų buvimo vietą.

Kilmės šalis: Ukraina.





Genadijus Kudriavcevas



UAB " Tedis"

Ateities pl. 30B, LT52163, Kaunas, Lithunia

Mobilus: +370 645 77663, +370 616 52113 (Whats App, Viber)

info@agrotedis.lt, skype genadijus531

www.fertifeed.com

Vardas: Genadijus

El. paštas:

Telefonas: +37064577663

Skype: genadijus531

Miestas: Kaunas