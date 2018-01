Gyvulininkystė » Galvijų pašarai

Sveiki,



Pašarinės mielės. Baltyminiai mišiniai. Granuliuoti žolės miltai.













PAŠARINĖS MIELĖS

Pagal ГОСТ Р 55301-2012

Pašarinės mielės likutinis grūdų perdirbimo į spiritą produktas. Efektyvus baltymų priedas pašaruose, gaunamas iš techniškai švarių mielių. Apstu vitaminų, baltymų, mikroelementų. Pašarinių mielių sudėtyje yra pagrindiniai vitaminų B komponentai. Pašarinių mielių sudėtyje yra fosforo, kalcio, geležies, magnio, kalio, natrio, amino rūgščių, o taip pat fermentų, kurie skatina pašarų virškinimą.

Struktūra Milteliai, granulės

Spalva Nuo šviesiai geltonos iki rudos

Kvapas Charakteringas mielių kvapas (duonos mielių), be pašalinių kvapų.

Drėgnumas Ne daugiau 9 %

Pelenų kiekis,netirpstančių druskos rūgštyje 2-10 %

Žalio proteino Ne mažiau 47 %

Skaidulų 2-19 %

Žalių riebalų 4,5 %

Pašarinių vienetų 1,3

Energijos įsisavinimas (paukščiai) 220,00 (Кcаl/100 g.)

Energijos įsisavinimas (kiaulės) 12,22 МDj/Кg

Energijos įsisavinimas ( galvijai) 14,0 МDj/Кg

Sausos medžiagos 90 %

Lizinas 6,7 %

Metioninas+Cistinas apie 0,9-1 %

Fermentai 250-290 (g/t)

Antioksidantai 500 (g/t)

Kalcis 0,53 %

Fosforas 1,38 %

Natris 0,16 %

Chloras 0,07-0,11 %

Geležis 50 (г/т)

Manganas 30-55 (г/т)

Jodas 8-12,5 (г/т)

Rekomenduojama maišyti į pašarus santykių (nuo bendros pašarų masės) : paukščiams į pašarus nuo 2 iki 4% , kiaulėms į pašarus nuo 4 iki 6% , galvijams į pašarus nuo 6 iki 8% .







PAŠARINĖS MIELĖS

Pagal TY 9291-003-12914410-03

Pašarinės mielės- ekologiškai švarus, natūralus produktas, gaunamas apdorojant techniškai švarias grūdines kultūras spirito gamybos pramonėje arba kviečių sėlenų apdorojimo metu. Pašarinės mielės yra natūralus proteino šaltinis, taip reikalingas paukščiams ir gyvūnams. Jos didina pašarų biologinę vertę, skatina kitų pašarų rūšių įsisavinimą. Yra puikus pakaitalas kitoms pašarų baltyminėms augalinės kilmės sudedamosios tokioms, kaip pvz. žuvies miltai.

Struktūra Miltai, granulės

Spalva Nuo šviesiai geltonos iki rudos

Kvapas Būdingas mielėms (duonos mielių)

Drėgnumas Ne daugiau 12 %

Pelenų kiekis Ne daugiau 6 %

Žalio proteino Ne mažiau 46 %

Žalių skaidulų – 2 8 %

Žalių riebalų – 1,5 4,6 %

Energijos įsisavinimas – 12,22 14,08 МDj/Кg

Amino rūgščių virš 20 rūšių: Lizinas – 5,31 %, Metioninas + tescinas – apie 1 % ir kt..) pašarinės mielės savo sudėtimi artimos gyvulinės kilmės baltymams.

Sudėtyje esantys grupės „B“ vitaminai, makro ir mikro elementai gerai įtakoja baltyminių medžiagų apykaitą gyvūnų ir paukščių organizme.

Rekomenduojama maišyti į pašarus santykiu ( nuo bendros pašarų masės) : paukščiams į pašarus nuo 2 iki 4%, kiaulėms į pašarus nuo 4 iki 6% , galvijams į pašarus nuo 6 iki 8%..









BALTYMINIAI MIŠINIAI

Pagal ТУ 9296-001-12914410-04

Baltyminiai mišiniai- daug proteino turintys pašarų priedai, tinkantys gyvūnams, paukščiams ir kailiniams žvėrims. Baltyminiai mišiniai lengvai įsisavinamo pašarinio baltymo šaltinis. Mineralinės medžiagos ir fermentai, esantys mišinių sudėtyje, padeda gyvūnams ir paukščiams įsisavinti augalinės kilmės baltymus. Baltyminiai mišiniai gerina pašarinio priedo ir pašaro visumoje biologinę vertę, padeda gyvūnams ir paukščiams geriau įsisavinti kitus pašarus. Baltyminių mišinių sudėtyje yra apie 20 aminorūgščių rūšių, tame skaičiuje taip reikalingos: lizinas, metioninas, leicinas, treoninas ir kitos.

Srtruktūra Miltai, granulės

Spalva Nuo šviesiai geltonos iki rudos

Kvapas Duonos mielių kvapas, be pašalinio kvapo

Energijos įsisavinimas (paukščiams) 215,00 (Кcал/100 g.)

Energijos įsisavinimas (kiaulėms) 9,55 МDj/Кg

Energijos įsisavinimas (galvijams) 10,76 МDj/Кg

Žalias proteinas Ne mažiau 46 %

Sausos medžiagos 92%

Žalios skaidulos 8 %

Žali riebalai 4,2 %

Drėgnumas Ne daugiau 6,8 %

Žali pelenai 5,4 %

Lizinas 5,31%

Metioninas+Cistinas apie 0,9-1 %

Treoninas 2,35%

Triltofanas 0,63%

Argininas 2,38%

Fermentai 250-290 (g/t)

Antioksidantai 500 (g/t)

Jodas 8-12,5 (g/t)

Kalcis 0,53%

Fosforas 1,38%

Natris 0,16%

Chloras 0,07-0,11 %

Rekomenduojama maišyti į pašarus santykiu (nuo bendros pašarų masės) : paukščiams nuo 3,5-4% , kiaulėms nuo 5-7 % , galvijams nuo 7-8,5 %.

Naudojant baltyminius mišinius galima sumažinti sąnaudas iki 10-15 % vienam pašariniam vienetui, prieauglį padidinti iki 30 %, ženkliai padidinti gyvūnų ir paukščių reproduktyvumą, pavyzdžiui žasų iki 78 %. Baltyminiai mišiniai gerina mėsos, kiaušinių kokybę, mažina cholesterolio kiekį, gerina dietines mėsos savybes..































































GRANULIUOTI ŽOLĖS MILTAI



ПО ТУ 9753-007-72514839-14

Granuliuoti žolės miltai- natūralus baltyminiai vitaminizuoti pašariniai priedai. Naudojami kombinuotų pašarų gamyboje. Granuliuoti žolės miltai pagaminti iš įvairių susmulkinto žolės rūšių. Žolė šienaujama ankstyvame vegetacijos laikotarpyje, džiovinama, smulkinama, granuliuojama.

Visų pašarų įpakavimas: didmaišiai, maišai po 25-35 kg, palaidi.



Transportavimas: automašinomis, vagonais.



