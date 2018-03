Žemės ūkio produktai » Maisto produktai

Aš parduodu rafinuotą saulėgrąžų aliejų



Gaminame rafinuotą saulėgrąžų aliejų. Norint gauti daugiau informacijos, suinteresuoti pirkėjai turėtų susisiekti su mumis.



Pakuotė: 1, 2, 5 litrų PET buteliukai. Yra individualizuotas prekės ženklas, kuris reiškia, kad galite pritaikyti savo etiketę.



Kilmė: Ispanija



Minimalus užsakymas: 100mt



Maksimalus užsakymas: 10000 tonų



Specifikacija RAFINUOTAS SAUVININKŲ ALIEJUS



Fizinės savybės



1. Išvaizda: nėra likučių 40 laipsnių. C

2. Šaltojo bandymo trukmė: 4, 8 valandos 0 deg. C

3. Spalva: maks.1.2 raudona, lovibondo tintometras 5/20 colio

4. Lūžio rodiklis: 1.465-1.475 esant 40 laipsnių. C

5. Tankis: 0,91-0,92 g / cm3 esant 20 laipsnių. C

6. Lakiosios medžiagos: maks. 0,07% esant 105 laipsnių. C

7. Skonis: Puikiai

8. Kvapas: nėra - neatsirado



Cheminės specifikacijos



1.% laisvų riebalų rūgščių (ffa): ne daugiau kaip 0,1

2.% pelenai (*): maks. 0,05

3. Saponizacinė vertė: 190,32 sv. / G. Aliejaus

4. Jodo vertė: 134,13 (wijs-hanus metodas)

5. Peroksidas: 0,2 meq / KG. Aliejaus

6.% muilas: 0.0005

7.% nesumažinamas medžiaga: Max.0.12

8. Priemaišos: nėra

9.% sočiųjų riebalų (-ty rūgščių): 8-12

10.% nesočiųjų riebalų (-ty rūgščių): 87-91

11. Maitinimo energija: 900kcal

12. Geležis: <0,02 mg / lt

13. Riebalų rūgščių sudėtis:

C14: 0: 0,06 C16: 0: 5,77 C18: 0: 4,1 C18: 1: 27,3

C18: 2: 59,2 C20: 0: 0,27 C18: 3: 0,25



Mes reikalaujame jūsų užsakymo detales, kaip nurodyta toliau, kad galėtumėte tvarkyti užsakymus.



1. Įmonės pavadinimas / adresas.

2. Paskirties adresas / pristatymo uostas.

3. Užsakymo kiekis.

4. Telefono numeris

5. Kontaktai Pirkėjo vardas, pavardė ir adresas.

6. Pageidaujamas pakavimo metodas



Mes galime pradėti nuo jūsų užsakymo prieš tai, kai anksčiau gauname išsamią informaciją apie jūsų užsakymą, ir iš anksto dėkojame už laukiamą teigiamą atsakymą ir laukiame jūsų tęstinio bendradarbiavimo.



Norėdami nedelsiant atsakyti, susisiekite su mumis el. paštu: agroglenore@hotmail.om

Kontaktai

Vardas: Erik George

El. paštas:

Telefonas: +34617653897

Miestas: Klaipėda